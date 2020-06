President’s Honor List, Honor Roll students named at McNeese State

The President’s Honor List for the spring 2020 semester at McNeese State University has been announced.

To be on the President’s Honor List, an undergraduate student must earn at least a 3.5 GPA or better while carrying at least 15 semester hours. A senior eligible for graduation but carrying less than 15 hours is also eligible provided that student was on the President’s Honor List the previous semester.

Students from the Acadia Parish area on the McNeese State President’s Honor List include:

BASILE: Laiton J. Langley

BRANCH: Casey J. Benoit, Macie E. Breaux, Calee J. Leger

CHURCH POINT: Elizabeth A. Boudreaux, Waylon Bourgeois

CROWLEY: Boedy Paul Borill, Gentry J. Borill, Eulalie Marie Cormier, Jeremy Jermain Johnson, Annsley C. Martin, Jon R. Mouton, Jeanne F. Thibodeaux, Sadie R. Zaunbrecher

DUSON: Megan Lauren Broussard, Karli Elisabeth Roger

EGAN: Jada D. Hanks, Ashley N. Istre, Michaela Louise Jabusch, Trevor D. Leger

EUNICE: Philippe M. Aguillard, Katelyn Alexis Clark, Chloe G. Frey, Jessi Roasanne Guillory, Anna E. Perron, Kelli N. Richard, Kaitlynn M. Stagg, Hailey C. Thibodeaux, Elise M. Velez

EVANGELINE: Taylor Ann Fruge, Robin L. Langley, Lucas J. Whitney

IOTA: Trevor M. Bergeron, Emmett M. Bobbett, Bailey W. Leonards, Caleb M. Smith

MERMENTAU: Logan Paul LeBlanc

MORSE: Logan J. Fontenot

RAYNE: Eric A. Bedel, Andre Elizabeth Lyons Bruce, Caroline A. Comeaux, Abby C. Dupuis, Chasity J. Fluitt, Caitlyn Peltier Miceli, Julia C. Morrison

Honor Roll Students

The McNeese State University Honor Roll for the 2020 spring semester has been announced.

The honor roll lists undergraduate students earning at least a 3.0 — or B — average while carrying 12 or more semester hours.

Honor Roll from the Acadia Parish area include:

BASILE: Katie Linette Monk Christ, Mackenzie R. Comeaux, Caitlynn Isabel Deshotels, Lincoln S. Fontenot, Brenan S. Langley, Mackenzie C. Leonards

CHURCH POINT: Heather Bellard, Sydney M. Boudreaux, Hanna Daigle, Todd K. Lejeune, Katlyn Marie Richard

CROWLEY: Alexis R. Bernard, Madelyn R. Danna, Markel Jerome Domino, Aimee C. Dupre, Brittany D. Lacroix, Sydney F. Leblanc, Madeline Claire Lejeune, Madelyn B. Lejeune, Cheyenne M. Menard, Jessica N. Morrow, Zur’Najah S. Poullard, Julia R. Schmid, Sydney Jean Spallino, Bailey Nicole Thevis, Matthew Venable, Jason Matthew Werth, A’Nijah P. Williams, Emily A. Zaunbrecher

DUSON: Sheila M. Bolfa, Riley K. Gautreaux

EGAN: Lani A. Hanks, Cameron J. May, Jacob T. Regan, Kirsten E. Regan

ESTHERWOOD: Elizabeth P. Broussard, Lillian C. Gaspard, Jassmine P. Sims

EUNICE: Brooke A. Aguillard, Sarah Ann Bollich, Ryan Ashley Citizen, Hunter C. Daigle, Kelby D. Duplechain, Colton B. Dupre, Kaycee Marie Everett, Abbigail R. Fontenot, Isabel M. Fontenot, Tara L. Fontenot, Allison C. Lafleur, Sean P. Manuel, Benjamin J. Pierrotti, Mia Kathryn Rougeau, Hallie M. Smith, Jacob E. Thibodeaux, Grace A. Toepfer, Jazmyne M. Triola, Gabriella P. Vidrine, James-Patrick Thomas Ward

IOTA: Bailey Jayne Bergeron, Steven Nelson Bertrand, Kobe R. Dardar, Kali Gatte, Celeste M. Guidry, Cole J. LeJeune, Kendrick M. LeJeune, Taylor P. Lejeune, Levi G. Manuel, Kevin P. Pousson, Brittany J. Roy, Madison C. Sittig, Madilyne C. Trahan

MERMENTAU: Megan R. Martin, Erica B. Roy

MORSE: Katelyn D. Leblanc, Heidi R. Marceaux, Alexis C. Vincent

RAYNE: Clare Alleman, Ethan P. Comeaux, Leeann B. Gray, John E. Hains, Samuel K. Hoffpauir, Kaylee R. Lopez, Meghan R. Matlock, Janie C. Morrison, Gabrielle M. Peltier, Susan T. Quibodeaux, Lindsey Ann Richard, Caylee M. Royer, Layla R. Simon, Caroline M. Zimmerman