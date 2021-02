2020 All-Acadia Parish Prep Football Team

OFFENSE

Pos Player School Cl.

WR Luke Yuhasz Notre Dame Jr.

WR Khalid Babineaux Church Point Sr.

TE Owen Harmon Iota Jr.

OL Boyd Gray Notre Dame Sr.

OL William Vice Notre Dame Sr.

OL Austin LaGrange Church Point Sr.

OL Blaine Briscoe Church Point Sr.

OL Hanz LaCasse Iota So.

OL Nick Hebet Iota Jr.

OL J’sia Eaglin Rayne Jr.

OL Griffin Champagne Rayne Sr.

QB Parker Seilhan Notre Dame Sr.

RB Dominic Thibodeaux Notre Dame Sr.

RB Ron Charles Rayne Sr.

RB Gavin Richard Church Point Sr.

RB Daylon Lunson Iota Jr.

PK Luis Doroteo Iota Sr.

RS Tyron Goodley Crowley Sr.

ATH Dawson Wallace Iota Jr.

ATH Bleyton Francis Rayne Jr.

DEFENSE

Pos Player School Cl.

DL Tony Gibson Church Point Sr.

DL Javen Gibson Church Point Jr.

DL Jamarrion Citizen Church Point Jr.

DL Ethan Zaunbrecher Iota Sr.

DL Gabe Leonards Notre Dame Sr.

DL Alex Stevens Notre Dame Jr.

DL Trevon Williams Rayne Jr.

LB Dylan Stelly Church Point Sr.

LB Andy Briceno Church Point Jr.

LB Lance Castille Notre Dame Sr.

LB Trevor Lopez Iota Sr.

LB Baylon Leon Rayne Sr.

DB Ethan Castille Church Point Sr.

DB Caleb Comeaux Notre Dame Jr.

DB Will Arceneaux Rayne Sr.

DB Durrell Weathersby Rayne Sr.

DB Armstead Mouton Church Point Jr.

DB Luke Duhon Iota So.

P Joseph Brown Notre Dame Sr.

Flex Wesley Maze Notre Dame Sr.

Flex Dayton Boone Iota So.

OUTSTANDING OFFENSIVE PLAYER

PARKER SEILHAN, NOTRE DAME

OUTSTANDING DEFENSIVE PLAYER

TONY GIBSON, CHURCH POINT

COACH OF THE YEAR

JOHN CRAIG ARCENEAUX, CHURCH POINT

Honorable Mention

Rayne’s Deuce Comeaux, Collin LaCombe; Church Point’s Tylon Citizen, Jaylon Reese, Holden Daigle, Chandler Guillory; Notre Dame’s Lucas Simon, Josh LeJeune, George Hebert, Zach Lamm, Sebastian Roche, Austin Miller; Iota’s Connor Daigle, Ashton Breaux, Dakell Thibodeaux, Seth Shuff, Owen Daigle; Crowley’s Dylan Brooks, Dayten Richard, Kendall Richard, Logan Vidrine.