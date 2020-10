Acadia Parish Prep Football Leaders

RUSHING

Player/School Att. Yds TD D. Thibodeaux, ND 53 368 8

R. Charles, RHS 66 345 4

D. Wallace, IHS 33 223 3

T. Charlot, IHS 13 195 2

D. Chevallier, RHS 28 170 2

G. Richard, CPHS 28 144 2

T. Citizen, CPHS 12 117 0

P. Seilhan, ND 17 113 2

L. Simon, ND 15 81 0

J. Marks, CHS 20 80 0

J. Cormier, IHS 18 79 0

B. Francis, RHS 13 74 2

E. Menard, ND 4 58 2

T. Meche, ND 10 58 0

N. Williams, CHS 5 42 1

J. LeJeune, ND 9 37 1

J. Reese, CPHS 6 33 0

R. Dupont, RHS 10 35 0

N. Harmon, CHS 4 32 0

Z. Connor, IHS 3 32 0

C. Dugar, CHS 4 28 1

D. Lunson, IHS 4 26 1

B. Lavergne, IHS 3 25 0

A. Poirrier, ND 8 23 0

O. Butler, CHS 4 17 0

D. Brooks, CHS 13 17 1

L. Vidrine, CHS 33 15 0

PASSING

Player/School C/A/I Yds. TD

D. Wallace, IHS 40-83-6 613 9

P. Seilhan, ND 17-35-1 322 4

C. LaCombe, RHS 19-43-2 274 2

A. Briceno, CPHS 2-4-0 118 2

L. Vidrine, CHS 11-29-0 93 0

D.Stelly, CPHS 3-9-1 61 0

RECEIVING

Player/School Rec. Yds. TD

O. Harmon, IHS 16 311 7

L. Yuhasz, ND 9 219 3

R. Dupont, RHS 6 153 1

K. Babineaux, CPHS 2 118 1

C. Daigle, IHS 4 109 1

D. Lunson, IHS 8 70 1

Z. Connor, IHS 4 57 0

A. Mouton, CPHS 2 46 0

J. Marks, CHS 4 44 0

L. Guidry, RHS 4 39 0

B. Smith, ND 2 37 0

D. Lunson, IHS 2 30 0

J. Brown, ND 2 29 1

B. Lavergne, IHS 3 28 0

D. Francis, RHS 2 26 1

R. Charles, RHS 4 22 0

T. Goodley, CHS 3 20 0

SCORING

Player/School TD/FG PAT Pts.

D. Thibodeaux, ND 8/0 0 48

O. Harmon, IHS 7/0 4 46

D. Wallace, IHS 3/0 0 18

L. Yuhasz, ND 3/0 0 18

D. Lunson, IHS 2/0 2 14

G. Richard, CPHS 2.0 2 14

L. Simon, ND 0/0 14 14

T. Charlot, IHS 2/0 0 12

E. Menard, ND 2/0 0 12

R. Charles, RHS 2/0 0 12

E. Castille, CPHS 2/0 0 12

B. Francis, RHS 2/0 0 12

P. Seilhan, ND 2/0 0 12

K. Babineaux, CPHS 2/0 0 12

D. Stelly, CPHS 1/0 4 10

D. Comeaux, RHS 0/0 8 8

L. Doroteo, IHS 0/0 7 7

C. Daigle, IHS 1/0 0 6

R. Dupont, RHS 1.0 0 6

D. Chevalier, RHS 1/0 0 6

D. Francis, RHS 1/0 0 6

J. LeJeune, ND 1/0 0 6

N. Williams, CHS 1/0 0 6

C. Dugar, CHS 1/0 0 6

J. Brown, ND 1/0 0 6

L. Castille, ND 1/0 0 6

D. Brooks, CHS 1/0 0 6

K. Richard, CHS 0/0 1 1

C. Guillory, CPHS 0/0 1 1

(Stats following Week 3)