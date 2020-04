LSWA CLASS 3A ALL-STATE TEAMS

BOYS

First team

Name School Ht Cl Avg

Nick Traylor Wossman 6-4 Sr. 20.2

Cody Deen Bossier 5-10 Sr. 15.3

Dante Bell Bossier 6-8 Sr. 17.7

Kyron Ratliff B.T. Washington 6-7 So. 18.6

Percy Daniels Madison Prep 6-8 So. 14.1

Second team

Khi Schexnayder Patterson 6-0 Sr. 22.0

Jordan Boston Sophie B. Wright 6-1 Jr. 16.5

John Kelly De La Salle 5-10 Sr. 12.5

Elijah Tate Madison Prep 6-3 Sr. 15.4

Nick Penell Brusly 6-4 Sr. 14.0

OUTSTANDING PLAYER

NICK TRAYLOR, WOSSMAN

COACH OF THE YEAR

NICK BOHANAN, BOSSIER

Honorable mention

Braeden Board, Crowley; Sai’vion Jones, St. James; Tyrone Tillman, Patterson; Mason Lawless, E.D. White; Curtis Deville, Iowa; Keshaun Lazard, Northwest; Terrikiris Smith, Wossman; Wesley Williams, Richwood; Milan Mejia, University; Jason Perry, Madison Prep; Devonte Austin, Wossman; Brandon Dennis, Wossman; DeVante’ Jack, Jena; Gavin LaCroix, Jena; Ty’Drick Harrell, Marksville; Jalen Mitchell, St. Martinville; Tim King, Bossier.

GIRLS

First team

Name School Ht Cl Avg

Sha’Kahia Warmsley Mansfield 5-8 Sr. 18.0

Katlyn Manuel Northwest 6-0 Jr. 13.5

Myca Trail St. Louis 5-10 So. 21.1

Kiersten Nelson Ursuline 6-1 Sr. 18.0

Kassie Dolliole B.T. Washington 5-8 Sr. 11.0

Second team

Angel Bradford Brusly 5-8 Sr. 22.0

Sahvani Sancho University 5-7 Fr. 21.3

Alaysia Washington Madison Prep 5-8 So. 18.0

Haley Meyers Albany 5-7 Jr. 15.6

Avery Young Iota 5-6 So. 16.0

OUTSTANDING PLAYER

SHA’KAHIA WARMSLEY, MANSFIELD

COACH OF THE YEAR

LAKENYA REED, BOOKER T. WASHINGTON

Honorable mention

Na’Kevia Coleman, Carroll; Akyra Briggs, Carroll; Zaria Singleton, Wossman; Danasia Andrews, Caldwell; Anaiya Turner, St. Louis; Peyton Peoples, Mansfield; Malaysia Bertrand, Berwick; Bran’Terrica Johnson, Carroll; Roniesha Walker, Wossman; Jordan Campbell, Buckeye; Brooke Kendrick, Buckeye; Mary Leday, Northwest; Kendall Miller, Iota; Alyia Broussard, Kaplan; Ja’Learriea Solely, Abbeville; Jada Gasaway, Westlake.