CLASS 5A School rec pts prev 1. John Curtis (9) 5-0 119 1 2. West Monroe (1) 5-0 110 2 3. East Ascension 5-0 97 3 4. Acadiana 5-0 91 5 5. Catholic-BR 4-1 74 6 6. Destrehan 4-1 65 7 7. Zachary 3-2 59 4 8. John Ehret 4-1 48 9 9. Live Oak 4-1 29 10 10. Terrebonne 5-0 27 NR Others receiving ...

